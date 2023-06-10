المكسيكية "رهينا".. تتغلب على مخاوفها وتبدع في "بَنان"

وتحدثت رهينا عن الفترة التي عاشتها قبيل سفرها الأول خارج بلدتها بهدف القدوم إلى المملكة، وحجم الضغوطات التي تلقتها من قبل مجتمعها الذي كان يحذرها من صعوبات السفر، والمستقبل المجهول الذي ينتظرها في حال خروجها من بلدتها، إلا أنها دُهشت من حجم الحفاوة التي وجدتها عند وصولها لأرض المملكة، مشيرة إلى انجذابها الكبير لنمط الحياة المحلية في المملكة، وسهولة التعايش معها.