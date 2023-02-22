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بعد حادثة الاشتعال اللحظي في عليشة.. هنا 4 خطوات وقائية عند وجود تسرُّب للغاز

نصائح نشرها "الدفاع المدني" أبرزها عدم استخدام أيّ مصادر بالمكان تتسبّب في الشرر