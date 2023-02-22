بعد حادثة الاشتعال اللحظي في عليشة.. هنا 4 خطوات وقائية عند وجود تسرُّب للغاز

نصح الدفاع المدني السعودي باتباع عددٍ من إرشادات الوقاية عند وجود تسرُّب للغاز.
وشدّد الدفاع المدني على ضرورة عدم استخدام أيّ مصادر تتسبّب في شرر عند تسرُّب الغاز.
وتابع في إنفوجراف توعوي، أنه يجب تجنب استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات وأي مصدر للشرر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان، وقفل صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.
وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، أُصيبت امرأة عقب حادث اشتعال لحظي بمنزل في حي عليشة بالرياض، وتمّ نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
وكان قد باشر "مدني الرياض" حادث اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة، نتجت عنه إصابة امرأة، تمّ نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.