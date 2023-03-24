متسابق أمريكي يسافر من هوليوود للرياض للمشاركة بـ"عطر الكلام" في فئة التلاوة

ضمن حلقة اليوم من برنامج "عطر الكلام"، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، شارك في فئة التلاوة بمسابقة القرآن والأذان العالمية كاتب السيناريوهات السينمائية والتلفزيونية في هوليوود المتسابق الأمريكي من أصل فلسطيني ياسر عمر شاهين الذي أمتع المشاهدين بثراء صوته وشد أسماعهم بألوان مختلفة من الأداء المميز والمعاني القرآنية البديعة.
وفي التفاصيل، قال المتسابق شاهين: "حياتي امتزجت ما بين حفظ القرآن وتلاوته وبين كتابة السيناريو في أروقة هوليوود، حيث أشرفت على إنتاج أكثر من 130 برنامجاً، وإنتاج 14 فيلماً وثائقياً، وساهمت في عدد من البرامج على قنوات تلفزيونية للدول العربية والإسلامية.
ووجد شاهين نفسه في العمل الأكاديمي، فعمل عضواً لهيئة التدريس بجامعة سان هوزيه في كاليفورنيا، وشارك في عدد من المنافسات التي قادته للوصول إلى برنامج "عطر الكلام"؛ ليصبح ضمن الأصوات القرآنية العالمية التي ترسم الجمال في رمضان مشاهدي البرنامج على شاشة mbc1، ومنصة شاهد الرقمية.
وبفضل خياله العظيم "وفقاً لاعتقادات أساتذته"، فإن ياسر حضر في المجالات التي غاب عنها كثير من الأمريكيين ذوي الأصول العربية، فاكتسب عدداً من الخبرات العالمية، التي أصبحت جزءاً من حياته التي ملأت جزءاً غير يسير منها بتعليم أبناء المسلمين آيات القرآن وأحكام التجويد في مساجد دالاس بتكساس.
ويمثل "عطر الكلام" واحداً من أبرز البرامج التلفزيونية الرمضانية، لما يتميز به من جمع ألفاظ الوحي، وبلاغ الصلاة الذي يرفع بأندى الأصوات وأكثرها جمالاً على مستوى العالم، في حين تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في قراءة القرآن ورفع الأذان، والإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين.