متسابق أمريكي يسافر من هوليوود للرياض للمشاركة بـ"عطر الكلام" في فئة التلاوة

وفي التفاصيل، قال المتسابق شاهين: "حياتي امتزجت ما بين حفظ القرآن وتلاوته وبين كتابة السيناريو في أروقة هوليوود، حيث أشرفت على إنتاج أكثر من 130 برنامجاً، وإنتاج 14 فيلماً وثائقياً، وساهمت في عدد من البرامج على قنوات تلفزيونية للدول العربية والإسلامية.