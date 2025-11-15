جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في "دبلوم تعليم اللُّغة العربية"

أعلن معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التسجيل في "برنامج دبلوم تعليم اللُّغة العربية"، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي1447هـ، بدءًا من الغد بهدف تأهيل الطالبات لغويًا وثقافيًا، وتمكينهن من المهارات اللُّغوية التعبيرية ومهارات التواصل.
ويستمر التقديم على البرنامج حتى يوم الخميس 18 يناير 2026م، الذي يُعد فرصةً للراغبات غير العربيات في تعلُّم اللُّغة العربية، ممن لا يشملهن نظام المنح الخارجية أو الداخلية، بهدف تعريفهن بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية.
ويسعى البرنامج إلى إكساب الطالبات مهارة اللُّغة العربية الفصيحة وعناصرها في الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وممارسة المهارات اللُّغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، إضافةً إلى تنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللُّغة العربية.
ويُقدَّم البرنامج على مدى سنتين دراسيتين، بواقع أربع ساعات يوميًا على مدار خمسة أيام في الأسبوع، وتنال الملتحقات نهاية البرنامج شهادة دبلوم في اللُّغة العربية للناطقات بغيرها.
ويأتي البرنامج ضمن أدوار معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في الإسهام بتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، من خلال قيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، وإثراء التجربة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم الجامعي عبر تبنِّي أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلُّم.