جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في "دبلوم تعليم اللُّغة العربية"

أعلن معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التسجيل في "برنامج دبلوم تعليم اللُّغة العربية"، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي1447هـ، بدءًا من الغد بهدف تأهيل الطالبات لغويًا وثقافيًا، وتمكينهن من المهارات اللُّغوية التعبيرية ومهارات التواصل.