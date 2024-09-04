شركة نجم الراعي البلاتيني لمؤتمر "فنتك 24"

وأضاف الشهري: "يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لاستراتيجية نجم حيث يعزز نهجنا القائم على الابتكار في منتجاتنا وخدماتنا ومن ثم إعادة تصور تجربة العميل حيث نعمل على تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، والمساهمة في تخفيض المخاطر التأمينية ولنكون جزءاً من منظومة حماية العملاء والسلامة المجتمعية. بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به نجم لتوسيع النشاطات التشغيلية وخلق شراكات متنوعة تساهم في تعزيز دور الشركة بشكل يتناغم إيجابياً مع النمو المتوقع، وتمكين قطاع التأمين السعودي لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام المتوافق مع التطورات العالمية.