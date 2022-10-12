وعود وتصريحات وأحلام بلا نتيجة.. أهالي "هروب" ما زالوا يطاردون أمل المستشفى العام

ومنذ عام 1425هـ، لاح بارق أمل بأن تحظى المحافظة بمشروع مستشفى؛ لكنه تضاءل واختفى لأسباب لا يعرفها الأهالي؛ مما دعاهم إلى العودة والمطالبة مجددًا حتى عام 1435هـ.. وفيه شعر السكان بأنهم على مقربة من حلمهم عندما صدرت تصريحات رسمية بأنه تم الرفع بالمستشفى ضمن احتياجات المنطقة ووضعه في الخطة الخمسية 1436- 1437؛ لكن لم يكد يمضي هذان العامان حتى فَقَد الأهالي أملهم مجددًا، وأكملوا في معاناتهم وتنقلاتهم ما بين مستشفيات صبيا والعيدابي وغيرها من مستشفيات المحافظات المجاورة المزدحمة والمكتظة بالمرضى والمراجعين.