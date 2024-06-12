برنامج "صُنِعَ في السعودية" يفوز بجائزة "MMA SMARTIES" العالمية

حصدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" ممثلة ببرنامج "صُنِع في السعودية" الجائزة البرونزية ضمن جوائز MMA SMARTIES العالمية فئة "التسويق عبر الوسائط الرقمية"؛ نظير حجم تأثير تغطيتها الإعلامية لمعرض "صُنِع في السعودية" بنسخته الثانية.
وتحتفي هذه الفئة من الجوائز بالحملات التي توظف تنوّع مزايا المنصات الرقمية في إنشاء تجربة علامة تجارية جاذبة ومتكاملة، وتمنحها لجنة عالمية من كبار الخبراء في مجال التسويق والمديرين التنفيذيين للوكالات بناءً على عدد من المعايير الدقيقة لقياس الأداء.
وتُعد جمعية "MMA" المانحة للجائزة بمثابة الرابطة التجارية التسويقية الوحيدة التي تجمع بين النظام البيئي الكامل للمسوقين ومقدمي الخدمات التقنية والموردين، وتضم أكثر من 800 عضو من الشركات على مستوى العالم و14 مكتبًا إقليميًا.
وحظي معرض "صُنِع في السعودية" بنسخته الثانية، بزخمٍ إعلاميٍ بارز، حيث سجّل أكثر من مليون انطباع، وأكثر من 18 ألف حديثٍ عن المعرض في شبكات التواصل الاجتماعي، وغطى الحدث أكثر من 40 حسابًا إخباريًا.
يُذكر أن المعرض قدّم تجربة ثرية للزائر حول الصناعات الوطنية لدفع الولاء والطلب على المنتج الوطني بشكل يسهم في جعله خيارًا مفضلًا لدى المستهلك المحلي والعالمي شارك فيه أكثر من 100 شركة وطنية، ووُقّعت على هامشه أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم.