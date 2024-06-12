برنامج "صُنِعَ في السعودية" يفوز بجائزة "MMA SMARTIES" العالمية

وحظي معرض "صُنِع في السعودية" بنسخته الثانية، بزخمٍ إعلاميٍ بارز، حيث سجّل أكثر من مليون انطباع، وأكثر من 18 ألف حديثٍ عن المعرض في شبكات التواصل الاجتماعي، وغطى الحدث أكثر من 40 حسابًا إخباريًا.