محمد البطي ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2025 كأول قائد سعودي

منذ توليه قيادة الشركة، دفع البطي بـ NHC نحو مرحلة جديدة من النمو، أعادت تشكيل مشهد السكن والتطوير الحضري عبر 25 وجهة عمرانية متكاملة، توفر نمط حياة أكثر جودة وتنافسية، وتعتمد نماذج تطويرية على نطاق واسع في 17 مدينة حول المملكة. وأسهمت هذه التحولات في رسم مسار تصاعدي للشركة، مع مستهدفات طموحة تشمل توفير 300 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025، والتوسع إلى 600 ألف وحدة بحلول عام 2030، للمساهمة في رفع نسبة التملك إلى 70%، بما يعزز حضورها في سوق يعد الأسرع نموًا على مستوى المنطقة.