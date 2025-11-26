محمد البطي ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2025 كأول قائد سعودي

اختير الرئيس التنفيذي لشركة NHC، الأستاذ محمد بن صالح البطي، ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة Forbes، ليكون أول رئيس تنفيذي سعودي لشركة تطوير عقاري يُدرج ضمن هذه القائمة. ويأتي هذا الاختيار ليعكس الدور التحولي الذي يقوده في تعزيز مكانة الشركة وترسيخها كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نموذج عمل يرتكز على الابتكار والتوسع المدروس، وتعزيز الأثر الوطني لقطاع التطوير العمراني في المملكة.
منذ توليه قيادة الشركة، دفع البطي بـ NHC نحو مرحلة جديدة من النمو، أعادت تشكيل مشهد السكن والتطوير الحضري عبر 25 وجهة عمرانية متكاملة، توفر نمط حياة أكثر جودة وتنافسية، وتعتمد نماذج تطويرية على نطاق واسع في 17 مدينة حول المملكة. وأسهمت هذه التحولات في رسم مسار تصاعدي للشركة، مع مستهدفات طموحة تشمل توفير 300 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025، والتوسع إلى 600 ألف وحدة بحلول عام 2030، للمساهمة في رفع نسبة التملك إلى 70%، بما يعزز حضورها في سوق يعد الأسرع نموًا على مستوى المنطقة.
وفي الأسبوع الماضي، رسخت NHC حضورها القيادي خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، عبر إطلاق مجموعة من المشاريع النوعية في وجهاتها العمرانية، وتوقيع اتفاقيات إستراتيجية مع شركاء محليين ودوليين لدعم التوسع المستقبلي للشركة. كما سجلت الشركة خلال فترة المعرض حجم صفقات سكنية واستثمارية استثنائية، وهو مؤشر واضح على قوة الطلب وثقة المستثمرين بمشاريع الشركة وتوجهاتها.
ويأتي هذا الزخم متسقًا مع الأداء الاستثنائي الذي حققته NHC خلال العامين الماضيين؛ إذ بلغت مبيعاتها في 2024 نحو 26.7 مليار ريال، واستحوذت على 62% من مبيعات مشاريع البيع على الخارطة و30% من التمويل العقاري، لتؤكد موقعها الريادي في القطاع. وفي 2025، واصلت الشركة وتيرة نموها بضخ 134 ألف وحدة سكنية، وإطلاق ستة مشاريع كبرى بإجمالي استثمارات يتجاوز 37 مليار ريال.
كما عزّزت NHC دورها في تطوير البنية التحتية المجتمعية من خلال اتفاقيات مع شركة تطوير التعليم القابضة لتنفيذ 166 مدرسة، إضافة إلى مبادرات الاستدامة التي شملت زراعة أكثر من 800 ألف شجرة ضمن مشروع “السعودية الخضراء”. وفي جانب تمكين الكفاءات الوطنية، واصل برنامج "واعد" نموه عبر تخريج 150 خريجًا واستقبال 500 متدرب جديد خلال عام 2025، ما انعكس على حصول الشركة على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2024 وجائزة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان.
وتُقدّر المساهمة الاقتصادية المتوقعة للشركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2025 بـ 53 مليار ريال، إلى جانب تمكين أكثر من 381 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف مناطق المملكة. كما واصلت الشركة جهودها لخلق فرص اقتصادية ومهنية، تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية. وعززت الشركة حضورها الدولي عبر شراكات واستثمارات أجنبية تتجاوز 40 مليار ريال مع شركات عالمية رائدة، مما يعكس جاذبية السوق السعودي وموثوقية نماذج التطوير لدى NHC.
وفي جانب التحول الرقمي، قاد البطي إنجازات ذراع الشركة التقنية "NHC Innovation" التي تدير 13 منصة رقمية تخدم أكثر من 35 مليون مستخدم، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من تخطيط المدن وإدارة المجتمعات وتجربة العملاء. كما تم عقد شراكات جديدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما يسهم في تطوير تقنيات أكثر ذكاءً وارتباطًا بحياة الإنسان.
وأشارت مجلة Forbes إلى أن قائمتها السنوية تُبرز القادة الذين يسهمون في تشكيل مستقبل المنطقة عبر رؤى تحولية تتقاطع مع أولويات النمو والتنويع الاقتصادي. ويؤكد اختيار الأستاذ محمد البطي دوره كأحد أبرز القيادات القادرة على الجمع بين التوسع التجاري وتعزيز الأثر الوطني، وترسيخ نموذج تنموي يقود مشهد التطوير العمراني في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يُعد البطي نموذجًا للقائد التحولي الذي ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الإسكان في المملكة، وتحويله إلى قطاع رائد. إذ يواصل جهوده في NHC لبناء وجهات عمرانية متكاملة ترتقي بتطلعات الجميع وتعزز جودة الحياة، بما يؤكد مكانة NHC كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نماذج تطويرية لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.