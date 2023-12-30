"المدني" يستعرض منصة الإنذار المبكّر لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يستعرض جناح المديرية العامة للدفاع المدني لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، خدمة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ، التي يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة للتحذير، واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة، وإيصال رسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة لحماية السكان والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.