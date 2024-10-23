خلال موسم الرياض 2024.. "بوليفارد رياض سيتي" تعزز الخيارات الترفيهية بفعاليات متنوعة

وتُعد "بوليفارد رياض سيتي" واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض 2024، حيث تحتضن فعاليات عالمية ومحلية تشمل الحدائق الخلابة، مراكز الألعاب العالمية، المتاجر المتنوعة، والمطاعم الفاخرة، مما يجعلها محطة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن تجربة ترفيهية متكاملة.