"إرادة الرياض": 8% نسبة انخفاض تَخَلّف المرضى عن مواعيدهم بالعيادات

وأضاف "الغانمي" أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية زاد خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة بلغت (24%)؛ حيث بلغ عددهم خلال العام الماضي (16398) مراجعًا، بينهم (1387) مراجعًا راجعوا حينها العيادات لأول مرة؛ فيما بلغ العدد خلال العام الحالي (21568) مراجعًا منهم (1728) مراجعًا راجعوا للمرة الأولى.