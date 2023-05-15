"إرادة الرياض": 8% نسبة انخفاض تَخَلّف المرضى عن مواعيدهم بالعيادات

كشفت إحصائية صادرة من مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عن انخفاض في نسبة تخلف المراجعين عن حضور المواعيد التي تم تحديدها لهم في العيادات الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي 2022م؛ حيث بلغت هذه النسبة (8%).
وبيّنت الإحصائية أن نسبة التخلف خلال هذا العام بلغت (20%)؛ فيما بلغت خلال العام الماضي 2022م (28%)؛ مشيرًا إلى أن أغلب الحالات المتخلفة عن مواعيدها هم من مرضى الإدمان؛ فيما كان الالتزام أكبر بين المرضى النفسيين.
وأوضح رئيس العيادات الخارجية بالمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الغانمي، أن هذا الانخفاض يعود لتوفير المجمع خدمة التذكير بالمواعيد عبر الاتصال الهاتفي، واستحداث خدمة واتساب للمواعيد، الذي سهل على المراجعين عملية حجز وتعديل الموعد.
وأضاف "الغانمي" أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية زاد خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة بلغت (24%)؛ حيث بلغ عددهم خلال العام الماضي (16398) مراجعًا، بينهم (1387) مراجعًا راجعوا حينها العيادات لأول مرة؛ فيما بلغ العدد خلال العام الحالي (21568) مراجعًا منهم (1728) مراجعًا راجعوا للمرة الأولى.
وزاد أن عدد المستفيدين من خدمة الطب الافتراضي عبر الاتصال المرئي في العيادات الخارجية بلغ العام الماضي (1024) مراجعًا؛ فيما بلغ عددهم خلال العام الجاري (1988) مراجعًا بزيادة (94%).
وذكر الدكتور "الغانمي" أن العيادات الخارجية تضم عيادة متخصصة بمسمى "عيادة منزل" منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، تهدف لاستقطاب واستقبال الحالات التي لديها دافعية عالية للتعافي من إدمان المواد المخدرة، والاندماج في برامج علاج وتأهيل هذه الفئة من المرضى؛ موضحًا أن هذه العيادة يعمل بها أطباء متخصصون في علاج الإدمان وأخصائيون نفسيون واجتماعيون ومرشدو تعافٍ من الإدمان وممرضين، ويتم من خلالها تحويل هؤلاء المرضى إلى مركز منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة التابع للمجمع؛ لاستكمال برامج العلاج والتأهيل فيه.