استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.. ولي العهد يلتقي ملك الأردن على مائدة السحور

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على مائدة السحور في جدة اليوم.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضره من الجانب الأردني الأمير فيصل بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير طلال بن محمد، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.