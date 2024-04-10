تتعدد صورها وتتزين.. "العيدية في الشمالية".. عائلات تجهز وصغار يغزلون البهجة

و"العيدية" التي تقدم في صباح العيد للأطفال؛ من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء في المملكة من الآباء والأجداد، وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر في منطقة الحدود الشمالية؛ حيث تشكل مصدرًا للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك.