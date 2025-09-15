اجتماع هيئة تطوير مكة يستعرض خارطة التحول المؤسسي.. ويشهد توقيع شراكة تنموية

نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع مجلس هيئة تطوير منطقة مكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مركز دعم هيئات التطوير المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعدد من أعضاء المجلس.