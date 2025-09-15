اجتماع هيئة تطوير مكة يستعرض خارطة التحول المؤسسي.. ويشهد توقيع شراكة تنموية

نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع مجلس هيئة تطوير منطقة مكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مركز دعم هيئات التطوير المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعدد من أعضاء المجلس.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت خارطة الطريق لتطوير الأعمال المؤسسية للهيئة، واستعرض ما تم إنجازه في استراتيجية المنطقة، إلى جانب المبادرات الاستثمارية الرامية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.
كما اطّلع المجلس على مشروع تطوير المنظومة الجيومكانية، وأعمال المرصد الحضري، إضافة إلى المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، واستراتيجية التشجير وزيادة الغطاء النباتي، وكذلك الموجهات التصميمية والأدلة التطبيقية للعمارة السعودية، وعدد من المشاريع التنموية في المنطقة.
وشهد نائب أمير المنطقة توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وشركة "زايا" للتطوير العقاري، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في رفع جودة الحياة بمنطقة مكة المكرمة.
وفي ختام الاجتماع، رفع المجلس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم المتواصل الذي توليه لمشاريع التنمية في المنطقة، مؤكدًا استمراره في تنفيذ التوصيات والقرارات بما يلبي تطلعات القيادة والمواطنين، ويُسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.