أكثر تنظيمًا وأخفّ ازدحامًا.. حجاج الكويت: حج هذا العام كان "استثنائيًا" بجميع المقاييس

قدّم حجاج الكويت العائدون من السعودية الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومته الرشيدة على النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام، مؤكدين أن الموسم الحالي كان "استثنائيًا" بجميع المقاييس، وكان أكثر تنظيمًا وأخفّ ازدحامًا.
وفي تقريرها قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية: لليوم الثالث على التوالي ووسط أجواء من الفرحة، واصل حجاج بيت الله الحرام عودتهم إلى أرض الوطن، بعد أن لبوا نداء الرحمن مهللين مكبرين محتسبين سعيهم إلى الله غفرانًا ورحمةً، حاملين في قلوبهم ودًّا وامتنانًا إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومة السعودية، على ما بذلوه من جهود جبارة في خدمة ضيوف الرحمن وتعاملهم الراقي والمميز؛ لتسهيل أداء المناسك عليهم وتمكينهم من إتمام الفريضة بكل يسر، معتبرين أن حج هذا العام كان استثنائيًا بكل المقاييس.
وفي رصدها لانطباعات الحجاج العائدين، قالت الصحيفة: في البداية، تقدم وزير الصحة الأسبق د.علي العبيدي بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومته الرشيدة على النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام، مؤكدًا أنه امتداد للنجاحات السابقة والجهود المباركة التي قامت بها الحكومة السعودية؛ حيث واصلت العمل الجاد واستنفرت كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف "العبيدي" أن المملكة تحرص دائمًا على راحة الحجاج وتذليل كل العقبات أمامهم وتقديم أفضل الخدمات سواء في المشاعر أو الخدمات الأخرى، مؤكدًا أنه لم يواجه أي صعوبات وكل الأمور كانت ميسرة للحجاج، متقدمًا لمقام صاحب السمو وسمو ولي العهد بأسمى آيات التبريكات والتهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.
من جانبه، قال الحاج محمد الدلقان: إن حجة هذا العام كانت في غاية اليسر والسهولة، لافتًا إلى أنها تعدّ من أسهل الحجّات التي مرّت عليه؛ نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها سلطات المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكل من أسهم في تنظيم حج هذا العام، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا من الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، ويمنّ على من فاتته حجّة هذا العام بحجة مباركة العام المقبل.
وتابع "الدلقان": من الطبيعي أن يشهد الحج في كل عام ازدحامًا؛ نتيجةً لتوافد المسلمين من جميع أنحاء العالم، إلا أن القائمين على تنظيم الموسم الحالي نجحوا وبجدارة في السيطرة على الازدحام بالتنظيم والضبط المحكم للعملية إلى جانب التوسعات والترتيبات المختلفة المعدة مسبقًا.
بدوره، بيّن خالد المطيري أن الحج كان بفضل الله في غاية اليسر والتنظيم، مشيرًا إلى أن كل الأمور كانت بسيطة منذ مغادرتهم الكويت وحتى عودتهم إليها، مؤكدًا تميز الخدمات المقدمة في المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وحرص الجميع على خدمة الحجاج وتسهيل أدائهم للشعائر.
من جهته، عبّر الحاج يوسف الطوالة عن تقديره لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن حسن التنظيم كان واضحًا في جميع المشاعر، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على حسن صنيعهم، مشيرًا إلى أن الجهود التي قامت بها السعودية تستحق من كل حاجّ أن يدعو لها وقادتها.