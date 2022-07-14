أكثر تنظيمًا وأخفّ ازدحامًا.. حجاج الكويت: حج هذا العام كان "استثنائيًا" بجميع المقاييس

من جانبه، قال الحاج محمد الدلقان: إن حجة هذا العام كانت في غاية اليسر والسهولة، لافتًا إلى أنها تعدّ من أسهل الحجّات التي مرّت عليه؛ نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها سلطات المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكل من أسهم في تنظيم حج هذا العام، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا من الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، ويمنّ على من فاتته حجّة هذا العام بحجة مباركة العام المقبل.