"أمانة الرياض": الالتزام بإرشادات البناء يعزّز البيئة العمرانية

أكّدت أمانة منطقة الرياض، أهمية التزام أصحاب المشاريع والمقاولين بإرشادات وقوانين تحسين البيئة العمرانية للمباني قيد الإنشاء، في إطار جهودها للارتقاء بمظهر العاصمة، والحفاظ على نظافتها، ورفع مستوى السلامة العامة.
تأتي هذه المبادرة ضمن حملة #تطوير_وامتثال، التي تهدف إلى تعزيز الامتثال باللوائح، وتحسين جودة المشاريع العمرانية بما ينسجم مع رؤية الرياض كمدينة متطورة ومستدامة.
وتدعو "الأمانة" جميع الجهات المعنية، إلى التعاون وتطبيق المعايير البيئية المطلوبة لضمان بيئة نظيفة وآمنة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويحافظ على جمالية المدينة.