"أمانة الرياض": الالتزام بإرشادات البناء يعزّز البيئة العمرانية

أكّدت أمانة منطقة الرياض، أهمية التزام أصحاب المشاريع والمقاولين بإرشادات وقوانين تحسين البيئة العمرانية للمباني قيد الإنشاء، في إطار جهودها للارتقاء بمظهر العاصمة، والحفاظ على نظافتها، ورفع مستوى السلامة العامة.