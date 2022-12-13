"مندوس" وأمطارها الغزيرة.. هل ستؤثر على المنطقة خلال الـ 48 ساعة القادمة؟

يشار إلى أن مناطق الساحل الجنوبي في الهند كانت قد شهدت هطول أمطار غزيرة، وحالة من المد والجزر بعد أن ضرب الإعصار "مندوس" الأراضي والمناطق المجاورة للساحل، فيما وصل أعلى هطول للأمطار إلى 281.5 ملم.