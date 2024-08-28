متاحة للقطاع الخاص.. غرفة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية

وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة مواقف ومبنى متعدد الاستخدامات، بمساحة تتجاوز 11000 متر مربع بحي الفتح في المدينة المنورة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مَرافق رياضية وتجارية وفندقية وترفيهية، على طريق المطار بحي القلعة على مساحة تقارب 30000 متر مربع، وإنشاء وتشغيل فندق في مدينة ينبع الصناعية بالواجهة البحرية، على مساحة تناهز 10000 متر مربع.