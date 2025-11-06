بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل المجلس .. رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلَّف يُشكِّل لجنة لتطوير إجراءات المجلس وتعزيز حوكمة أعماله

علمت "سبق" بان فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلَّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اصدر عدداً من القرارات التنظيمية، شملت تشكيل لجنة لتطوير إجراءات المجلس وتعزيز الحوكمة، بعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس وهم: معالي عضو المجلس بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله الهداب، وسعادة عضو المجلس عبدالله بن عبدالقادر بن شيبة الحمد وسعادة عضو المجلس الدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد وعدد من المتخصصين، وتشكيل لجنة تنفيذية تابعة لها برئاسة سعادة عضو المجلس الدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد.