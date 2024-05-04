تعرَّف على محصول التيف "الدقسة" نادر الوجود

يُعد محصول بذور التيف، المعروف باسم "حب الدقسة"، عند المزارعين في بلاد بني عيسى وبني بحير من المحاصيل نادرة الوجود، بالرغم من أهمية قيمته الغذائية. وقد أصبح هذا المحصول الغذائي مهددًا بالانقطاع التام؛ لأنه في الأصل غير متوافر في الأسواق، ولا يوجد إلا بكميات محدودة لدى البعض، وخصوصًا المزارعين في وادي الجارة ببني عيسى وقنونا شرق القنفذة، التي اشتُهرت بزراعة هذا النوع من حبوب القمح التي لا تقل أهمية قيمتها الغذائية عن الدخن.