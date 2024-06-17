"وزير الصحة" يدعو الحجاج لتجنب وقت "ذروة الحرارة" عند الخروج لأداء النسك

وأضاف: "الحجاج بذلوا جهدًا عاليًا جدًّا للوصول إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ودورنا أن نمكنهم بأقصى جهد ممكن، والوقاية قبل العلاج، ولا نريد أن يصل الحجاج لهذه المرحلة المتقدمة من الإجهاد الحراري، وننصح باتباع التوعية والتثقيف، مثل حمل المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام"؛ مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام لضيوف الرحمن مطمئن، ولا يوجد أي تحديات ذات صلة بالصحة العامة، كما لا يوجد أي تفشٍّ للأمراض العامة".