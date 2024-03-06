"كاوست" تنهي دراسة لاستخدام "الأحياء التركيبية والكيمياء الخضراء" في صناعة العطور

وتضمنت هذه الدراسة البحثية تصميم عملية حيوية جديدة لتجميع 103 أنواع من مركبات السيسكويتيربين العطرية من الهياكل الأساسية. وتعتمد هذه العملية الحيوية على التعاون مع فريق البروفيسور جيورجي سيكيلي، الذي طور خطوة ترشيح نانوي موفرة للطاقة لتركيز المنتجات، وعلى عكس الجهود السابقة في هذا المجال، يمكن للعملية بأكملها أن تعمل في درجة حرارة الغرفة، وتنتج الحد الأدنى من النفايات، مما يجعلها عملية غير مكلفة وصديقة للبيئة لصناعة تعتمد إلى حد بعيد على الموارد الطبيعية المتضائلة؛ متوصلة الدراسة إلى أن أنه يمكن لأي مختبر مجهز ببنية تحتية كيميائية أساسية إجراء هذه التجارب، حيث تعد هذه الدراسة مثالًا جيدًا على قدرة علم الأحياء التركيبي على إعادة برمجة الطبيعة لإنتاج مواد كيميائية مفيدة دون إلحاق أي ضرر بالبيئة.