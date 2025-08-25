جامعة القصيم تستقبل أكثر من 66 ألف طالب وطالبة مع بدء العام الجامعي الجديد

وزار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ عددًا من الكليات، وقف خلالها على بدء انطلاقة العام الجامعي واستعداداتها الأكاديمية والإدارية، كما التقى بطلاب الجامعة، وحثهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم واكتساب المهارات.