جامعة القصيم تستقبل أكثر من 66 ألف طالب وطالبة مع بدء العام الجامعي الجديد

استقبلت جامعة القصيم أمس، أكثر من 66 ألف طالب وطالبة مع بدء العام الجامعي الجديد 1447هـ، وذلك في مختلف التخصصات بالجامعة.
وزار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ عددًا من الكليات، وقف خلالها على بدء انطلاقة العام الجامعي واستعداداتها الأكاديمية والإدارية، كما التقى بطلاب الجامعة، وحثهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم واكتساب المهارات.
وتواصل الجامعة مسيرتها التعليمية عبر 17 كلية في المقر الرئيس بمدينة بريدة، وعدد من المقار في مختلف محافظات المنطقة، وسط استعدادات متكاملة وبرامج أكاديمية وخدمات تعليمية وإدارية؛ تهدف إلى توفير بيئة جامعية محفزة تسهم في دعم مسيرة الطلبة وتحقيق تطلعاتهم.