طقس الثلاثاء ..الأرصاد ‫: هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة, مكة المكرمة, تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان, كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.