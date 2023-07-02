"كدتُ أتعرّض فيه لعدة حوادث بليلة واحدة".. "القشقري" يطالب بتطوير عاجل لطريق الخواجات

ويعلق "القشقري" قائلاً: "طريق الخواجات مفيد في مثل هذه المناسبات، وهو يتّخذ شكل القوس خارج حدّ الحرم من جنوب مكّة المكرّمة، ويمتدّ لعشرات الكيلومترات، لكنّه أحوج ما يكون لتطوير شامل لكامل أجزائه، طالما هو بهذه الفائدة، وقد استمرّ لعقود دون أن تتولّاه وزارة النقل وأمانة مكّة المكرّمة بالتي هي أحسن، فأصبح خطيراً في الأوقات العادية، وتشتدّ خطورته خلال المواسم التي يزدحم فيها، لا سيّما في الليل، بسبب ضيقه، ومساره الواحد اليتيم، وعيوب الأسفلت الكثيرة، وخلوّه تقريباً من الخدمات السياحية، والإنارة، فضلاً عن سلوك السائقين غير الحضاري".