سفير المملكة لدى بروناي دار السلام يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 95

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ95 مشيداً بما حققته المملكة في ظل القيادة الرشيدة من نقلة نوعية شاملة، جعلت المملكة في مصاف الدول المؤثرة عالمياً عبر برامج ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030 التي عززت التنوع الإقتصادي، ومكنت الشباب والمرأة ورسخت مكانة المملكة كشريك دولي فاعل يسهم في إستقرار المنطقة والعالم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.