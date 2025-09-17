"بر جدة" تشارك في ورشة مركز ريادة لتصميم مؤشر التميز الوقفي

يستهدف المؤشر إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الوقفية وتعزيز دورها التنموي المستدام من خلال تمكينها من تحقيق مقاصد الواقفين بكفاءة وفعالية، ونشر أفضل الممارسات بين الكيانات الوقفية، وبناء إطار منهجي يساعدها في تحسين أدائها المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.