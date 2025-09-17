"بر جدة" تشارك في ورشة مركز ريادة لتصميم مؤشر التميز الوقفي

شاركت جمعية البر بجدة ممثلة بقسم الأوقاف في ورشة العمل التأسيسية التي نظمها مركز ريادة -الذراع المعرفية والتمكينية- للهيئة العامة للأوقاف، بمقر الأمم المتحدة بالرياض بهدف تصميم مؤشر التميز الوقفي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يستهدف المؤشر إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الوقفية وتعزيز دورها التنموي المستدام من خلال تمكينها من تحقيق مقاصد الواقفين بكفاءة وفعالية، ونشر أفضل الممارسات بين الكيانات الوقفية، وبناء إطار منهجي يساعدها في تحسين أدائها المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وتولي جمعية البر بجدة عناية خاصة للأوقاف باعتبارها أحد روافد الاستدامة، حيث تعمل على إعلاء قيمتها رفع كفاءتها وتعظيم أصولها وتحفيز المشاركة المجتمعية فيها، مع الالتزام بشروط الواقفين ومعايير الهيئة العامة للأوقاف.
كما تحرص على تقديم نموذج مؤسسي متميز وحلول استثمارية متكاملة لتنمية الأوقاف، وتعزيز أدوارها من خلال تقديم خدمات ميسرة وإجراءات رقمية نوعية، مع العمل المستمر على الاستفادة من شراكات الجمعية لإثرائها، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا المسار التنموي الداعم لبرامج الجمعية المقدمة للفئات المستفيدة.
وتأتي مشاركة الجمعية في هذه الورشة في ظل عنايتها بتأهيل كوادرها البشرية في مجال إدارة الأوقاف، باعتبارها أحد مسارات التنمية المستدامة، بما يعكس رؤية الجمعية في تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام وفق رؤية المملكة 2030