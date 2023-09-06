"سبق" تفتح ملف تأمين السيارات.. وتتساءل: لماذا تبالغ الشركات في رفع الأسعار؟ مواطنون يشتكون: "غير عادلة".. ومتحدث التأمين يرد: "ستنخفض"

شقران الرشيدي- قاسم الخبراني- سبق- الرياض: في خطوة مهمة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي وافق مجلس الوزراء الموقر قبل فترة قليلة على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين؛ لرفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.. وفي السياق ذاته أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمينٍ سارٍ على المركبة في جميع الطرق، اعتبارًا من يوم الأحد 1/ 10/ 2023م.. وأمام هذا الاهتمام الكبير من الدولة -أيدها الله- بهذا القطاع الحيوي الذي يهم أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين؛ تبرز حاليًا مشكلة تجاوزات يعاني منها الكثيرون، تتمثل في رفع شركات التأمين لأسعار التأمين على المركبات بشكل مبالغ فيه، والمماطلة عند طلب صرف مستحقات المتضررين بمبررات كثيرة أغلبها غير منطقي؛ فعلى الرغم من أن أرباح هذه الشركات تجاوزت النصف مليار ريال في العام الماضي، حوالى (689) مليون ريال -بحسب ما كشفه البنك المركزي السعودي- إلا أن الشركات لا تزال ترتكب المخالفات برفع أسعارها بشكل متزايد أرهق ميزانية المواطن والمقيم.