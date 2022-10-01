"الفريان" يكشف لـ"سبق" أهداف مشاركة "الشؤون الإسلامية" بمعرض الرياض للكتاب

أكد الأمين العام للمعارض والمؤتمرات بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عمر بن فهد الفريان، أن مشاركة الوزارة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، الذي افتتح الخميس الماضي ويستمر لمدة عشرة أيام، تحت شعار "فصول الثقافة" بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 32 دولة حول العالم؛ تأتي لاستعراض جهود وزارة الشؤون الإسلامية في توزيع وطباعة إصداراتها العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من المصاحف، وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 80 لغة عالمية؛ لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.