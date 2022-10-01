"الفريان" يكشف لـ"سبق" أهداف مشاركة "الشؤون الإسلامية" بمعرض الرياض للكتاب

أكد الأمين العام للمعارض والمؤتمرات بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عمر بن فهد الفريان، أن مشاركة الوزارة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، الذي افتتح الخميس الماضي ويستمر لمدة عشرة أيام، تحت شعار "فصول الثقافة" بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 32 دولة حول العالم؛ تأتي لاستعراض جهود وزارة الشؤون الإسلامية في توزيع وطباعة إصداراتها العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من المصاحف، وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 80 لغة عالمية؛ لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.
وأضاف: الوزارة خصصت أركانًا لعرض عدد من الأفلام الوثائقية وخدمات المكتبة الإلكترونية، إلى جانب عرض الخدمات التي تقدّمها الوزارة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
وأشاد "الفريان" بالتفاعل الكبير والحضور اللافت من زوار المعرض للجناح بمختلف الشرائح.
وأوضح الأمين العام للمعارض والمؤتمرات بوزارة الشؤون الإسلامية، أن الوزارة ستقوم طيلة أيام المعرض، بتوزيع آلاف الإصدارات العلمية المتنوعة من مطبوعات الوزارة والمصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم.
وأكد أن ذلك يأتي بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لإبراز دور الوزارة الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف.