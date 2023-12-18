مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ ثلاثيني من مضاعفات ورم بطول 10 سم متغلغل في الكلى

والذي أضاف بأنه عند قدوم المريض للمستشفى والإستماع إلى شكواه وتاريخه المرضي، تم إخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وقد أكدت النتائج أن الأعراض التي عانى منها المريض، ناتجة عن وجود ورم كبير بطول 10 سم، ممتد ومتغلغل داخل الكلية اليمنى بصورة شبه كاملة ويغذي هذا الورم شرايين عديدة، ويحيط به العديد من الأوردة القابلة للنزيف أثناء العملية الجراحية.