مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ ثلاثيني من مضاعفات ورم بطول 10 سم متغلغل في الكلى

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، عبر فريق طبي متخصص في جراحات المسالك البولية، من إجراء عملية إستئصال لورم كبير في الكليه بإستخدام تقنيات المنظار، لمريض يبلغ من العمر 33 عاماً، إذ حضر للمستشفى وهو يشكو من تكرار حدوث نزيف دموي أثناء التبول. ذكر ذلك الدكتور طارق الزهراني استشاري جراحة المسالك البولية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأنه عند قدوم المريض للمستشفى والإستماع إلى شكواه وتاريخه المرضي، تم إخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وقد أكدت النتائج أن الأعراض التي عانى منها المريض، ناتجة عن وجود ورم كبير بطول 10 سم، ممتد ومتغلغل داخل الكلية اليمنى بصورة شبه كاملة ويغذي هذا الورم شرايين عديدة، ويحيط به العديد من الأوردة القابلة للنزيف أثناء العملية الجراحية.
وقال الدكتور الزهراني عقب دراسة التاريخ المرضي والإطلاع على كافة النتائج، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، وذلك للحد من زيادة الورم أو انتشاره، وأجريت له عملية جراحية معقدة استمرت قرابة الساعة والنصف عن طريق تقنيات المنظار ومن خلال فتحات صغيرة بالبطن، حيث تم استئصال الورم والكلية المصابة دون حدوث أي نزف، علماً بأن هذه المشكلات غالباً ما تؤرق الجراحين أثناء التعامل مع مثل هذه الحالات الطبية الحرجة والخطيرة.
وأكد الدكتور طارق الزهراني على أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ نقل المريض بعد العملية لجناح التنويم، وقد أثبتت الفحوصات والمؤشرات الحيوية في الساعات الأولى من الجراحة تحسن حالته بصورة ملحوظة، وانتهاء مشكلة النزيف البولي بصورة نهائية، مشيراً إلى أن المريض تم تنوميه لمدة يومين خرج بعدها إلى المنزل وهو بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن قسم المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي حاصل على شهادة التميز الدولية من المنظمة الأمريكية للاعتماد SRC، كما أن المستشفى حقق الكثير من الإنجازات ، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم.