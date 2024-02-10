محافظ الطائف يقف على مشروع توسعة الطريق الغربي بالمحافظة

وشاهد الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها لاستكمال المشروع والعقبات التي تواجه التنفيذ، موجّهًا بسرعة الإنجاز لأهمية الطريق في خدمة ضيوف المحافظة وزوارها القادمين من مكة المكرمة، وإسهامه في تخفيف الازدحام على الطريق الموازي، وتحسين المدخل الغربي ليتناسب مع ما تشهده محافظة الطائف من تطور في كافة الجوانب.