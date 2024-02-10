محليات
محافظ الطائف يقف على مشروع توسعة الطريق الغربي بالمحافظة
شاهد الأعمال المنجزة والجارية ووجّه بسرعة الإنجاز لأهمية الطريق
وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم، على مشروع توسعة الطريق الغربي لمحافظة الطائف الرابط بين طريق الهدا وحتى ميدان المئوية.
وشاهد الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها لاستكمال المشروع والعقبات التي تواجه التنفيذ، موجّهًا بسرعة الإنجاز لأهمية الطريق في خدمة ضيوف المحافظة وزوارها القادمين من مكة المكرمة، وإسهامه في تخفيف الازدحام على الطريق الموازي، وتحسين المدخل الغربي ليتناسب مع ما تشهده محافظة الطائف من تطور في كافة الجوانب.
يُذكَر أن نسبة الإنجاز للمشروع بلغت "85%"، ويبلغ عرض الطريق بعد التوسعة 40 مترًا مع مسارين للخدمة.