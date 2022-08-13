انطلاق مناورات "الغضب العارم 22" بين القوات السعودية ومشاة البحرية الأمريكية

وافتُتِح التمرين بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، ومن الجانب الأمريكي قائد مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية اللواء بول روك، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش الأمريكي، حيث قام الجميع بجولة تفقدية شملت المواقع التابعة للقوات المشاركة في التمرين.