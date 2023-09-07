محليات

بحوزتهم 39 طيرًا.. ضبْط 3 يصطادون دون ترخيص بمحمية الإمام تركي

الأمن البيئي: ضُبطت بحوزتهم بندقيتان هوائيتان.. عقوبة مالية 10 آلاف ريال
القوات الخاصة للأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، و(39) طيرًا مَصِيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
الصيد دون ترخيص

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