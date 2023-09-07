بحوزتهم 39 طيرًا.. ضبْط 3 يصطادون دون ترخيص بمحمية الإمام تركي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، و(39) طيرًا مَصِيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.