بحوزتهم 39 طيرًا.. ضبْط 3 يصطادون دون ترخيص بمحمية الإمام تركي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، و(39) طيرًا مَصِيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.