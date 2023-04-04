المرحلة الأولى لمشاريع "كلاود 7 العُلا" تشهد إنشاء 150 وحدة سكنية

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس رئيس قطاع الفنادق والمنتجعات لدى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا جون نورذين: "يُعد افتتاح مشروع كلاود 7 ريزيدنس الذي تديره شركة كيرتن هوسبيتاليتي محطة مهمة في جهودنا المستمرة لتوسيع وتنويع خيرات الضيافة في العُلا، حيث تعزز هذه الشراكة تحقيق هدفنا المتمثل في توفير أكثر من 5000 غرفة فندقية ضمن الوجهة بحلول عام 2030، مع تلبية احتياجات فئات الضيوف المتنوعة وتوفير مجموعة مختلفة من خيارات الإقامة، صُممت كلاود 7 ريزيدنس لتقديم تجربة عصرية متجذرة بعمق في المجتمع المحلي، وهذا سيسهم في زيادة نمو قطاع السياحة في العُلا وفقًا للرؤية التي حددتها الهيئة الملكية للعُلا."