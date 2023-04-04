المرحلة الأولى لمشاريع "كلاود 7 العُلا" تشهد إنشاء 150 وحدة سكنية

اختارت كلٌ من "الهيئة الملكية لمحافظة العُلا" و"شركة العُلا للتطوير -المملوكة لصندوق الاستثمارات"- شركة "كيرتن هوسبيتاليتي" من أجل إدارة وتشغيل منشأة جديدة في منطقة العُلا، والتي تحمل اسم إحدى العلامات التجارية العصريّة الخاصة بشركة "كيرتن" وهي "كلاود 7".
تمتلك شركة "كيرتن هوسبيتاليتي" العديد من العلامات التجارية الرائدة، والتي تتمثّل في الفنادق والشقق الفندقية والمكاتب والمطاعم ومراكز الترفيه والاستجمام، حيث تهدف الشركة من خلال أعمالها إلى إيجاد مساحات مثيرة للاهتمام، وتحويلها إلى وجهات استثنائية بالتعاون مع الجهات المحلية.
كما تضاعفت أعمال شركة كيرتن داخل المملكة العربية السعودية في عام 2023 بشكل كبير، وذلك بسبب نشاطها الاستثماري في المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الرؤية السعودية 2030.
وخلال المرحلة الأولية لإطلاق مشروع كلاود 7 "ريزيدنس" في العُلا، سيتم إنشاء 150 وحدة سكنية، حيث سيكون بإمكان الزوّار السكن والعمل فيها خلال العام الحالي.
كما سيتمُّ التعاون مع رواد أعمال وفنانين محليين كجزء من دعم المجتمع المحلي وتشغيل طاقاته ولخلق نظام مكتفٍ ذاتياً وإنشاء عائد استثمار مثمر لجميع الأطراف المعنية.
تتمثل رؤية "كلاود 7" في تهيئة مجتمع مميّز يمكن العيش فيه بتكاليف مناسبة، يتم إدارته من قِبل المواهب والقدرات المحلية التي ستسهم في تحقيق أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والتي تتمثل في إيجاد فرص عمل في المنطقة، وتسريع عجلة التطوير وخطط التنمية فيها، مع الحفاظ على مواقعها الأثرية وثقافتها.
كما تتمحور الأحداث المُنظمة حول التقويم السنوي الغني بالأنشطة للعُلا، وذلك لدعم الجهود التي ستساعد في ترسيخ موقعها كواحدة من أهم مراكز السياحة العالمية.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس رئيس قطاع الفنادق والمنتجعات لدى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا جون نورذين: "يُعد افتتاح مشروع كلاود 7 ريزيدنس الذي تديره شركة كيرتن هوسبيتاليتي محطة مهمة في جهودنا المستمرة لتوسيع وتنويع خيرات الضيافة في العُلا، حيث تعزز هذه الشراكة تحقيق هدفنا المتمثل في توفير أكثر من 5000 غرفة فندقية ضمن الوجهة بحلول عام 2030، مع تلبية احتياجات فئات الضيوف المتنوعة وتوفير مجموعة مختلفة من خيارات الإقامة، صُممت كلاود 7 ريزيدنس لتقديم تجربة عصرية متجذرة بعمق في المجتمع المحلي، وهذا سيسهم في زيادة نمو قطاع السياحة في العُلا وفقًا للرؤية التي حددتها الهيئة الملكية للعُلا."
كما تحدث المدير التنفيذي بالنيابة لشركة العُلا للتطوير رولف ليبونر، قائلاً: "نحن سعداء جداً بتعاوننا مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وإعلان شراكتنا مع شركة كيرتن هوسبيتاليتي الرائدة من خلال مشروع كلاود 7 ريزيدنس الذي سيكون أحد الأماكن المُفضلة للإقامة والعمل، وتم إطلاق شركة العُلا للتطوير من أجل دعم وتطوير منطقة العُلا مع الحفاظ عليها وحماية تراثها الثقافي والتاريخي الغنيين، ويتماشى هذا المشروع الجديد مع سعينا نحو ذلك، ونتطلع إلى الإعلان عن شراكات جديدة قريباً".
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لشركة كيرتن هوسبيتاليتي مارلوس نيبنبيرج: "نحن فخورون بدعم خطة التنمية في العُلا وبالعمل يداً بيد مع قياداتها، حيث إن قدرة شركتنا على الابتكار وإدارة الأصول ذات الأحجام المختلفة، تُمكننا من دعم المملكة العربية السعودية في سعيها نحو بناء وجهات استثنائية تشجع على تنمية المواهب، وريادة الأعمال، وحوار الثقافات من خلال وجهات إقامة فريدة، والتي تُمكّن المجتمع والزوّار من الخوض في تجارب متعددة تتمحور حول الثقافة، والتراث، وبناء علاقات هادفة في مختلف المجالات، مع تحقيق عائدات استثمارية مُجزية".
سيضيف مشروع "كلاود 7" ريزيدنس أكثر من 150 وحدة سكنية إضافية بحلول نهاية عام 2023، حيث يُمثّل هذا التوسع الالتزام في دعم تنمية المنطقة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد؛ لكونها تعدّ من الوجهات العالمية الرائدة في مجال الفن، والثقافة والتراث.