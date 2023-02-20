الإعلان عن مزايا وحلول جديدة لبرنامج الدعم السكني المُحدث

جدير بالذكر أن برنامج "سكني" نجح في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية بنهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020 بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، كما يُتيح لمستفيديه الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري التي تُقدم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية متنوعة تُسهل من رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم.