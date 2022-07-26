الأول بعد نجاح الموسم.. أمير مكة يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الحج المركزية.
استعرض الاجتماع الأول بعد نجاح موسم حج 1443هــ، إيجابيات موسم الحج الماضي ووضع الخطط لتعزيزها، ومناقشة الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا لتلافيها في المواسم المقبلة.
ووجه رئيس لجنة الحج المركزية، بعقد حلقات نقاش تشارك فيها الجهات المشاركة في الحج؛ لتعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للملاحظات لتلافيها في الحج المقبل.
واطلع الأمير خالد الفيصل على الخدمات التي قدمت لضيوف الرحمن، ومنها تهيئة مواقع جديدة بالمشاعر استفاد منها 88 ألف حاج.
كما تم توفير قرابة 17 ألف حافلة حديثة تابعة لنحو 60 شركة نقل وطنية، ونقل خلال رحلة المشاعر المقدسة قرابة 700 ألف حاج بالحافلات و200 ألف حاج بقطار المشاعر المقدسة.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة، إيجابيات الموسم والتي تم رصدها بواسطة فرق ميدانية ومن أهمها سلامة الحجاج بشكل عام وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض -ولله الحمد- كذلك توفر كل الخدمات للحجاج في جميع المواقع، وارتفاع مستوى التنسيق بين جميع الجهات لتقديم الخدمات للحجاج على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.