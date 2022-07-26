الأول بعد نجاح الموسم.. أمير مكة يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة، إيجابيات الموسم والتي تم رصدها بواسطة فرق ميدانية ومن أهمها سلامة الحجاج بشكل عام وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض -ولله الحمد- كذلك توفر كل الخدمات للحجاج في جميع المواقع، وارتفاع مستوى التنسيق بين جميع الجهات لتقديم الخدمات للحجاج على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.