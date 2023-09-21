ولي العهد: طموح أكبر لـ"رؤية السعودية".. ربط الخليج بأوروبا وعلاقات بإيران واتفاقية شبيهة بـ"الناتو"

وبخصوص ما سيكون هناك بعد رؤية 2023؛ أوضح ولي العهد أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في أواخر السبعينيات كان أكبر من كوريا الجنوبية؛ ولكن الآن تقدمت كوريا الجنوبية لتحتل المرتبة العاشرة أو الحادية عشرة عالميًّا في عام 2016، بينما كانت السعودية في المرتبة العشرين في نفس العام، وفي عام 1980 كانت المملكة في المرتبة الثانية عشرة عالميًّا، ووصف ذلك بالمؤسف؛ مشيرًا إلى أنه لو استمرت السعودية على المسار المثالي منذ ذلك الحين؛ لكانت ضمن الدول السبع الأوائل عالميًّا؛ ولذلك يعمل على إعادة السعودية إلى المسار الصحيح.