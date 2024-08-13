"سحب ركامية وتقلبات جوية".. توقعات الأمطار تحمل الفرص لـ 6 مناطق بالمملكة

تشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار على بعض مناطق المملكة، وخاصة الأجزاء الجنوبية الغربية منها اليوم الثلاثاء؛ نتيجة استمرار تدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة.
وبحسب مستجدات التقارير الجوية، وفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تظهر السحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وتهطل زخات من الأمطار، تكون غزيرة على فترات ومصحوبة بالبرق والرعد وزخات البَرَد.
وتظهر كميات من السُحب الركامية الرعدية في أجزاء من الربع الخالي وجنوب منطقة الرياض وأجزاء من نجران، تترافق بالرياح الهابطة والغبار، وربما زخات من الأمطار، والله أعلم.