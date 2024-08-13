"سحب ركامية وتقلبات جوية".. توقعات الأمطار تحمل الفرص لـ 6 مناطق بالمملكة

وبحسب مستجدات التقارير الجوية، وفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تظهر السحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وتهطل زخات من الأمطار، تكون غزيرة على فترات ومصحوبة بالبرق والرعد وزخات البَرَد.