بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة.. "الربيعة": لن نتهاون في المحاسبة "شخص أو شركة"

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر حسابها في منصة "إكس"، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة؛ نظراً للتقصير في بعض الالتزامات تجاه المعتمرين، والتهاون في تقديم الخدمات، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة.