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بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة.. "الربيعة": لن نتهاون في المحاسبة "شخص أو شركة"

أكد أن راحة وخدمة ضيوف الرحمن الأولوية القصوى وقال: "هدفنا تحقيق تجربة مثاليّة"
بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة.. "الربيعة": لن نتهاون في المحاسبة "شخص أو شركة"

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن راحة وخدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى.

وأضاف في تعليقٍ له على قرار إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة قائلاً: "لن نتهاون في محاسبة أيّ شخص أو شركة، فنحن نهدف لتحقيق تجربة مثاليّة؛ لكلّ معتمر وحاج".

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر حسابها في منصة "إكس"، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة؛ نظراً للتقصير في بعض الالتزامات تجاه المعتمرين، والتهاون في تقديم الخدمات، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة.

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