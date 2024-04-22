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سفارة المملكة وملحقيتها الثقافية لدى إيرلندا تفتتحان برنامج التكامل التربوي التعليمي

يهدف إلى غرس القيم والمبادئ وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيز الانتماء الوطني
سفارة المملكة وملحقيتها الثقافية لدى إيرلندا تفتتحان برنامج التكامل التربوي التعليمي

افتتح القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة المملكة في إيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي؛ اليوم، برنامج التكامل التربوي التعليمي، الذي تشرف عليه الملحقية الثقافية السعودية في دبلن.

واستعرض مدير البرنامج عطا الله القحطاني؛ وفريق العمل من المتطوعين القائمين على البرنامج، سير العمل الذي يخدم المواطنين السعوديين المقيمين في إيرلندا وأبناء الطلبة المبتعثين، ويهدف إلى غرس القيم والمبادئ وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيز الانتماء الوطني وتاريخ المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال محاكاة المناهج الدراسية السعودية.

سفارة المملكة العربية السعودية
إيرلندا

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