سفارة المملكة وملحقيتها الثقافية لدى إيرلندا تفتتحان برنامج التكامل التربوي التعليمي

افتتح القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة المملكة في إيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي؛ اليوم، برنامج التكامل التربوي التعليمي، الذي تشرف عليه الملحقية الثقافية السعودية في دبلن.