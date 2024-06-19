عبر 13500 عامل.. بدء تفريغ مخازن النفايات بالمشاعر المقدّسة بعد مغادرة الحجاج

وكشفت الأمانة أنه تمّ رفع وإزالة (103,800) طن من النفايات في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة منذ بداية شهر ذي الحجة حتى اليوم الثاني عشر، منوهةً إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تضمنت أيضاً عملية تفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية التي تمّ تخزين وكبس النفايات بها خلال أيام التشريق، البالغ عددها (113) مخزناً أرضياً و(1135) صندوقاً كهربائياً ضاغطاً للنفايات يستوعب الصندوق الواحد أكثر من (8) أطنان.

وشكّلت الأمانة عديداً من الفرق المركزية للنظافة والمجهزة بالمعدات المختلفة للبدء بتفريغ الصناديق والمخازن، ولدعم ومساندة أي منطقة بالمعدات حسب الاحتياج إلى ذلك؛ كمضخات الشفط والوايتات بحيث تكون هذه الفرق جاهزة على مدار (24) ساعة ومستعدة لمواجهة أي حالات طارئة؛ كالأمطار أو الحرائق وخلافه.

يُذكر أن الأمانة جنّدت نحو (13500) عامل؛ نصفهم في مكة المكرّمة، والنصف الآخر في المشاعر المقدّسة، على مدار (24) ساعة بنظام الورديات ومجهزين بكامل المعدات اللازمة مثل القلابات والضواغط والبوبكات وغيرها من الآليات التي تعمل بتقنيات عالية.