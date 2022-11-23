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لحظات مضحكة.. شاهد أغرب رد فعل لمشجع سعودي فرحًا بانتصار المنتخب
تم تداول مقاطع فيديو عديدة لمشجعين سعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتفاعلون مع انتصار منتخبهم غير المتوقع، بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.
وبث موقع "سي إن إن" بالعربية، فيديو طريفًا من السعودية، لمجموعة من المشجعين وهم يرقصون ويتبادلون التهاني عقب إحراز هدف الفوز لفريقهم.
وكان أغرب رد فعل، هو قيام أحدهم بخلع باب الغرفة الحديدي، والخروج به خارج الغرفة وإلقائه في فناء المنزل.
ولم تُهزم الأرجنتين في آخر ثلاث سنوات، كما أنها من بين الفِرَق المرشحة للفوز بالبطولة هذا العام.