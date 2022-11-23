لحظات مضحكة.. شاهد أغرب رد فعل لمشجع سعودي فرحًا بانتصار المنتخب

تم تداول مقاطع فيديو عديدة لمشجعين سعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتفاعلون مع انتصار منتخبهم غير المتوقع، بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.