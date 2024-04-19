محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على مخالف حاول تهريب 60 كيلوجرامًا من القات المخدر

جرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية بحقّه
حرس الحدود بجازان يقبض على مخالف حاول تهريب 60 كيلوجرامًا من القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبه "60" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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