مواقف السعودية التاريخية تعكس رغبتها في تعزيز استقرار اليمن وسلامة شعبه

هذا التاريخ المشرف، الذي يمتد لعقود مضت، يعاد تأكيده من جديد؛ ليؤكد للجميع أن مواقف السعودية السياسية تجاه اليمن وشعبه ثابتة، لا يمكن أن تتغير، ووقفاتها الأخوية معهم راسخة ووطيدة، ومساندتها ودعمها وتأييدها لهم بوصفهم أشقاء دوَّنته سجلات التاريخ، ودللت عليه حوادث الزمن الماضي، وأحداث الحاضر.