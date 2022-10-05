مستشار موارد بشرية: شركات التوظيف تعرض 300 فرصة.. والاحتياج 10%

قال مستشار الموارد البشرية بندر السفير عبر برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية إن أغلب الشركات ترغب في استقطاب 300 موظف في حين أنها توظف 10% فقط من المُعلَن؛ وهذا دليل على المبالغة، مؤكدًا أن ما يحدث من خلال معارض التوظيف يعدُّ استغلالاً للباحثين عن العمل بوقوفهم في "الطوابير" الطويلة.