حملات ميدانية.. "أمانة جدة" تغلق موقعَيْن لمنتجات التبغ مجهولة المصدر

وأشارت إلى أنّه جرى إتْلافُ المضبوطات كافة وإغلاق الموقع. وأكّدت أمانةُ جدة استمرارَ جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحدّ من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.