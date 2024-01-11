حملات ميدانية.. "أمانة جدة" تغلق موقعَيْن لمنتجات التبغ مجهولة المصدر

أغلقت الفرقُ الرقابية بأمانة محافظة جدة، موقعَيْن لتصنيع منتجات "التبغ"؛ حيث جرت مصادرة "122" طنًّا من المضبوطات مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية.
وأوضحت الأمانةُ أنّ حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من خلال جولات رقابية مكثّفة تستهدف متابعة كافة المخالفات داخل الأحياء.
وبيّنت الأمانةُ أنّ فرق الرقابة وبمساندة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ تمكّنت خلال جولاتها الميدانية بحي "السرورية" بنطاق بلدية المليساء، من ضبط موقعَيْن لتصنيع مشتقّات التبغ المخالفة للنظام باستخدام نشارة الخشب.
وأشارت إلى أنّه جرى إتْلافُ المضبوطات كافة وإغلاق الموقع. وأكّدت أمانةُ جدة استمرارَ جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحدّ من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.