في صورة روحانية وإيمانية.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

ومن الأحداث التاريخية الشهيرة التي وقعت في منى، بيعتا العقبة الأولى والثانية، ففي السنة 12 من الهجرة كانت الأولى بمبايعة 12 رجلًا من الأوس والخزرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتها الثانية في حج العام الـ13 من الهجرة وبايعه فيها عليه السلام 73 رجلًا وامرأتان من أهل المدينة المنورة في الموقع نفسه، الذي يقع من الشمال الشرقي لجمرة العقبة؛ حيث بنى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مسجد البيعة في عام 144هـ، الواقع بأسفل جبل "ثبير" قريبًا من شعب بيعة العقبة؛ إحياء لهذه الذكرى التي عاهد حينها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على مؤازرته ونصرته وهجرته والمهاجرين إلى المدينة المنورة.