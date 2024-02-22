"السجان": يوم التأسيس ذكرى وطنية مميزة في تاريخ مملكتنا الغالية

وأعرب مدير عام معهد الإدارة العامة عن اعتزازه وجميع منسوبي ومنسوبات المعهد بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي نفخر بها جميعًا، مهنّئًا أفرادَ الشعب السعودي الذين يجدّدون الولاء، دائمًا وأبدًا، لقيادتنا الرشيدة، يحفظها الله، بما تشهده مملكتنا من استقرار وأمن ونهضة تنموية شاملة، ولاسيما في مجال التنمية الإدارية بأبعادها المختلفة، وأهمها تنمية الكوادر الوطنية، وتطوير مؤسسات القطاعين العام والخاص في ظلّ رؤية المملكة 2030 التي تجسّد حلمنا الوطني التنموي، والتي أكّدت للجميع أن قيادتنا الرشيدة، يحفظها الله، تتمتّع بحنكة ووعي، وتتفاعل مع المتغيرات المختلفة باقتدار، وتقدم منهجًا متميزًا في القيادة والرؤية الثاقبة، والعمل على إحداث التحول والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.