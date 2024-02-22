"السجان": يوم التأسيس ذكرى وطنية مميزة في تاريخ مملكتنا الغالية

رفع مديرُ عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله؛ بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الذي يعدّ ذكرى وطنية مميزة في تاريخ مملكتنا الغالية.
وقال السجان: "الاحتفاء بيوم التأسيس هو استذكار لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة التي بدأت من الدرعية عاصمة هذه البلاد الأولى، ووطننا الغالي يحتفل اليوم بمرور ثلاثة قرون على تأسيسه، وقد بلغ مستويات مزدهرة ورفيعة في مختلف المجالات في ظلّ قيادة حكيمة، مستندًا على إرثه التاريخي العريق وحضارته العظيمة".
وأعرب مدير عام معهد الإدارة العامة عن اعتزازه وجميع منسوبي ومنسوبات المعهد بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي نفخر بها جميعًا، مهنّئًا أفرادَ الشعب السعودي الذين يجدّدون الولاء، دائمًا وأبدًا، لقيادتنا الرشيدة، يحفظها الله، بما تشهده مملكتنا من استقرار وأمن ونهضة تنموية شاملة، ولاسيما في مجال التنمية الإدارية بأبعادها المختلفة، وأهمها تنمية الكوادر الوطنية، وتطوير مؤسسات القطاعين العام والخاص في ظلّ رؤية المملكة 2030 التي تجسّد حلمنا الوطني التنموي، والتي أكّدت للجميع أن قيادتنا الرشيدة، يحفظها الله، تتمتّع بحنكة ووعي، وتتفاعل مع المتغيرات المختلفة باقتدار، وتقدم منهجًا متميزًا في القيادة والرؤية الثاقبة، والعمل على إحداث التحول والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم الدكتور بندر السجان، بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدّد على طريق الخير خطاهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والخير والنماء.