بعثة المكتب الدولي للمعارض تزور الموقع المقترح لمعرض "الرياض إكسبو 2030"

وخلال الاجتماع، قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر: "تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية بشكل حثيث على توسيع مسارات الربط الجوي وزيادة الوجهات لتصل إلى 250 وجهة، وتوفير القدرة على خدمة 330 مليون مسافر في 2030 بمشيئة الله، كما تعمل على تعزيز معدلات الجودة والسلامة وتوسيع مسارات الربط البري؛ حيث تتصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر ترابط الطرق بجانب أمريكا وإسبانيا"، موضحًا أنه تم إطلاق 5 مشاريع للنقل العام بالحافلات لتعزيز وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، كما تم إطلاق مشروع لتطوير خدمات نقل الركاب بالحافلات للربط بين المدن، ويشمل ذلك 200 مدينة ومحافظة.