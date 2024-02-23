أمسية جمعية الأدب بالباحة تستعرض الإرثَ الثقافي منذ بداية التأسيس

وتناولت الأمسيةُ التي قدّمها المؤرخ سعد الكاموخ، النهضةَ الحضارية والتاريخية والإرث الثقافي الذي شهدته المملكة منذ التأسيس حتى هذا العهد الزاهر، مستعرضًا ما تشهده منطقة الباحة من نهضة حضارية في مجال العمران والتعليم والبيئة والزراعة والمياه؛ من خلال إنشاء السدود ودعم المزارعين وإقامة المهرجانات الزراعية، إضافة إلى الاهتمام بالتراث والقرى والمواقع التاريخية ومجال السياحة، وغيرها من مجالات جودة الحياة.